Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Nisan ayında aylık ve yıllık bazda yükseldi

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:17:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %13,5 ve yıllık %24,2 artışla 222.100 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %17,6 ve yıllık %37,4 artışla 220.800 adet olurken, ihracat aylık %16,4 ve yıllık %19,6 düşüşle 27.300 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında Brezilya %6,3 artışla 760.100 adet motorlu taşıt üretirken iç piyasa satışları %16,3 artışla 735.400 adet, dış piyasa satışları ise %26 düşüşle 109.600 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, 2024 yılı beklentilerinin sabit kaldığını belirtti. Birlik 2024’te %6,2 artışla 2,47 milyon adet motorlu araç üretilmesini, iç piyasaya %6,1 artışla 2,45 milyon adet araç satılmasını ve ihracatın %0,7 artışla 407.000 adet olmasını bekliyor.