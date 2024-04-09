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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Mart ayında arttı

Salı, 09 Nisan 2024 09:24:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mart ayında aylık %3,2 artış ve yıllık %11,8 düşüşle 195.800 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %13,6 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 187.700 adet olurken, ihracat aylık %6,5 artış ve yıllık %28 düşüşle 32.700 adet seviyesinde kaydedildi.

ANFAVEA başkanı Lima Leite, 2024 yılında üretimin yıllık %6,2 artışla 2,47 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışların %6,1 artışla 2,45 milyon adet ve ihracatın %0,7 artışla 407.000 adet olmasını beklediklerini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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