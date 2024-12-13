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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında düştü

Cuma, 13 Aralık 2024 14:23:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 249.100 adede kıyasla ve yıllık %16,5 artışla 236.100 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %4,3 düşüş ve yıllık %19,2 artışla 253.300 adet olurken, ihracat aylık %9,7 düşüş ve yıllık %63,4 artışla 39.300 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında Brezilya %9,6 artışla 2,36 milyon adet motorlu taşıt üretirken iç piyasa satışları %15,4 artışla 2,38 milyon adet, dış piyasa satışları ise %3 düşüşle 366.700 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, Brezilya otomotiv sektörünün yerel satışlarını 2024 yılının sonunda %15 artışla bitirmesini beklediğini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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