Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında düştü

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 249.100 adede kıyasla ve yıllık %16,5 artışla 236.100 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %4,3 düşüş ve yıllık %19,2 artışla 253.300 adet olurken, ihracat aylık %9,7 düşüş ve yıllık %63,4 artışla 39.300 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında Brezilya %9,6 artışla 2,36 milyon adet motorlu taşıt üretirken iç piyasa satışları %15,4 artışla 2,38 milyon adet, dış piyasa satışları ise %3 düşüşle 366.700 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, Brezilya otomotiv sektörünün yerel satışlarını 2024 yılının sonunda %15 artışla bitirmesini beklediğini ifade etti.