Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında artış gösterdi

Cuma, 08 Aralık 2023 09:36:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %1,5 artış ve yıllık %6,1 düşüşle 202.700 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %2,4 düşüş ve yıllık %4,2 artışla 212.600 adet olurken, ihracat aylık %23 ve yıllık %44,6 düşüşle 24.100 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %1,1 düşüşle 2,15 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %9,1 artışla 2,06 milyon adet ve ihracat %15,9 düşüşle 378,200 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, Brezilya’nın 2023 yılını yıllık %0,5 düşüşle 2,36 milyon adet taşıt üretimi yaparak kapatmasını beklediğini ifade etti.

Lima Leite 2024 yılında üretimin 2,47 milyon adet olmasını beklediğini ve sektörün 2026 yılına kadar Covid-19 salgını öncesinde kaydedilen seviyelere ulaşamayacağını belirtti. Brezilya 2019 yılında 2,77 milyon adet motorlu taşıt üretmişti.