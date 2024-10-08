Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Eylül ayında geriledi

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 259.000 adede kıyasla ve yıllık %10,1 artışla 230.000 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %0,4 düşüş ve yıllık %19,5 artışla 236.300 adet olurken, ihracat aylık %8,9 ve yıllık %51,7 artışla 41.600 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında Brezilya %7 artışla 1,87 milyon adet motorlu taşıt üretirken iç piyasa satışları %14,1 artışla 1,86 milyon adet, dış piyasa satışları ise %12 düşüşle 284.200 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, üçüncü çeyrekte üretimin yüksek seviyelerde yer almasını olumlu karşıladığını ve 2024’ün ilk yarısında beklentilerin altında kalan ihracatın toparlanma belirtileri gösterdiğini ifade etti.

Leite, 2024 yılının tamamında üretimin %4,9 artışla 2,44 milyon adede, iç piyasa satışlarının ise %10,9 artışla 2,56 milyon adede çıkmasını bekliyor. Öte yandan ihracat %20,8 düşüşle 320.000 adet olacak.