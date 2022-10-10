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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Eylül ayında azaldı

Pazartesi, 10 Ekim 2022 09:25:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 238.000 adede kıyasla düşerek ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 174.200 adede kıyasla %19,3 artarak 207.800 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları Ağustos ayında kaydedilen 208.600 adede kıyasla düşerek 194.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları yıllık %4,7 düşüşle 1.503.000 adet seviyesine geriledi.

Öte yandan motorlu taşıt ihracatı aynı ayda Ağustos ayında kaydedilen 46.800 adet seviyesine kıyasla 28.500 adet seviyesinde yer alırken, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %31 artışla 363.000 adet oldu.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, birliğin bu yıla yönelik motorlu taşıt üretim tahminin 2.200.000-2.300.000 adet seviyesinde yer almaya devam ettiğini belirtti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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