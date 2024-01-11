Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Aralık ayında düştü

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:22:00 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi 2023 yılının Aralık ayında aylık %15,3 ve yıllık %10,4 düşüşle 171.600 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %16,9 ve yıllık %14,6 artışla 248.600 adet olurken, ihracat aylık %6,7 artış ve yıllık %17,7 düşüşle 25.700 adet seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında motorlu taşıt üretimi yıllık %1,9 düşüşle 2,32 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %9,7 artışla 2,31 milyon adet ve ihracat %16 düşüşle 403,900 adet seviyelerinde kaydedildi.

ANFAVEA başkanı Lima Leite, 2024 yılında üretimin yıllık %6,2, iç piyasaya yapılan satışların %6,1 ve ihracatın %0,7 artmasını beklediklerini ifade etti.