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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ağustos ayında yükseldi

Cuma, 06 Eylül 2024 09:21:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 246.700 adede kıyasla ve yıllık %14,4 artışla 259.600 adede çıktı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %1,6 düşüş ve yıllık %14,3 artışla 237.400 adet olurken, ihracat aylık %2,2 düşüş ve yıllık %10,6 artışla 38.200 adet seviyesinde kaydedildi. 

Yılın ilk sekiz ayında Brezilya %6,6 artışla 1,64 milyon adet motorlu taşıt üretirken iç piyasa satışları %13,3 artışla 1,62 milyon adet, dış piyasa satışları ise %17,9 düşüşle 242.600 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, üretimin 2019 yılının Ekim ayından beri toparlandığını, tesislerin yalnızca yerel talebi karşılamak için değil, yeni modelleri piyasaya sunmak için de üretimi artırdığını bildirdi.

Leite, 2024 yılında üretimin %4,9 artışla 2,44 milyon adet, iç piyasa satışlarının %10,9 artışla 2,56 milyon adet ve ihracatın %20,8 düşüşle 320.000 adet olmasını beklediklerini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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