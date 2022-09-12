Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ağustos ayında arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 09:17:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 219.000 adede kıyasla artarak ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 165.300 adede kıyasla %43,9 artarak 238.000 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları Temmuz ayında kaydedilen 182.200 adede kıyasla artarak 208.600 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları yıllık %8 düşüşle 1.308.600 adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan motorlu taşıt ihracatı aynı ayda Temmuz ayında kaydedilen 42.000 adet seviyesine kıyasla 46.800 adet seviyesinde yer alırken, bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %32,2 artışla 335.000 adet oldu.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, ülkede motorlu taşıt üretiminin bu yıl içerisinde başkanlık seçimi ve dünya kupası nedeniyle tatil günlerinin artması ve üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği gün sayısının azalması gibi etkenlere bağlı olarak 2.200.000-2.300.000 adet seviyesinde yer almasının beklendiğini belirtti.