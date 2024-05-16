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Brezilya’nın kalın levha ihracatı ve ithalatı Nisan ayında arttı

Perşembe, 16 Mayıs 2024 10:24:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 700 mt seviyesine kıyasla 3.400 mt oldu.

Nisan ayında Güney Amerika ülkelerine 1.107$/mt FOB’dan 3.100 mt, ABD’ye 1.011$/mt FOB’dan 300 mt satış yapıldı.

Usiminas 1.125$/mt FOB’dan 3.100 mt ve Gerdau 799$/mt FOB’dan 300 mt satış gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Mart ayında yaptığı 800 mt ithalata kıyasla Nisan ayında 3.600 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 513$/mt FOB’dan 1.400 mt ile Venezuela, 806$/mt FOB’dan 1.300 mt ile Çin ve 1.275$/mt FOB’dan 800 mt Avrupa olurken ABD’den de küçük tonajlar alındı.

Venezuela’nın kalın levha üretimi yapmaması, ithal edilen ürünlerin başka bir ülkeden yönlendirildiğine işaret ediyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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