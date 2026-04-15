Brezilya’nın 2026 yılı Mart ayı kalın levha ihracatı ABD’ye sevkiyatın durmasıyla Şubat’a kıyasla %81 geriledi

Çarşamba, 15 Nisan 2026 09:49:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın Mart ayı kalın levha ihracatı 5.200 mt seviyesinde gerçekleşerek Şubat ayındaki 27.000 mt seviyesine kıyasla sert düşüş gösterdi.

Söz konusu düşüş, önceki tüm destinasyonlara yapılan sevkiyatların azalmasından kaynaklanırken, Şubat ayında 5.400 mt sevkiyat yapılan ABD’ye Mart ayında hiç ihracat yapılmaması da bu gerilemede belirleyici oldu.

Mart ayında gerçekleştirilen ihracatın 4.900 mt’luk kısmı 886$/mt FOB seviyesinden Güney Amerika’ya, 300 mt’luk kısmı ise 688$/mt FOB seviyesinden Trinidad ve Tobago’ya yapıldı.

İhracat gerçekleştiren şirketler arasında Usiminas 3.600 mt ile ilk sırada yer alırken, ArcelorMittal 900 mt, CSN 400 mt ve Gerdau 300 mt ihracat gerçekleştirdi.

Öte yandan, Brezilya’nın kalın levha ithalatı da Mart ayında keskin düşüş göstererek Şubat ayındaki 17.200 mt seviyesinden 1.500 mt seviyesine geriledi. Bu gerilemenin, tüm önceki tedarikçi ülkelerden yapılan sevkiyatların azalmasından kaynaklandığı görüldü.

Mart ayındaki ithalatın 1.100 mt’luk kısmı 634$/mt FOB seviyesinden Çin’den, 400 mt’luk kısmı ise 1.446$/mt FOB seviyesinden Avrupa’dan gerçekleştirildi. Avrupa’dan yapılan ithalatın, Brezilya’da üretilmeyen vasıflı çelik kalitelerine yönelik olduğu ifade edildi.


Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da kalın levha ithalatı ve ihracatı 2026’nın Şubat ayında sertçe yükseldi

18 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2026’nın Ocak ayında düşüş kaydetti

17 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın kalın levha ihracatı 2025’in Aralık ayında yükseldi

16 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Kasım ayında azaldı

10 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Ekim ayında sertçe yükseldi

13 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Eylül ayında tekrar azaldı

10 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında sertçe düştü

11 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Temmuz ayında artış kaydetti

12 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın kalın levha ihracatı 2025 yılının Haziran ayında yatay seyretti

14 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı Mayıs’ta aşağı yönlü

13 Haz | Çelik Haberler

