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Brezilya’da kalın levha ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %97 geriledi

Pazartesi, 15 Haziran 2026 10:15:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı dış ticaret sekreterliği SECEX verilerine göre Brezilya bu yılın Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 11.300 mt’a kıyasla 300 mt kalın levha ihracatı gerçekleştirdi

Son yılların açık ara en düşük seviyesi olan Mayıs ayı tonajı, ABD ve Arjantin’in ihracat destinasyonları arasında yer almaması ve sevkiyatların Mayıs ayından Haziran ayına ertelenmesi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında ihracatın tamamı Güney Amerika’ya gerçekleştirilirken, Gerdau 588$/mt FOB’dan 230 mt, tüccarlar 1.153$/mt FOB’dan 35 mt, CSN 921$/mt FOB’dan 22 mt ve Usiminas 951$/mt FOB’dan 12 mt satış yaptı.

Öte yandan Brezilya, Nisan ayında yaptığı 2.200 mt ithalata kıyasla Mayıs ayında 338 mt kalın levha ithal etti. Bu ithalatın 289 mt’u 1.612$/mt FOB’dan Avrupa’dan ve 49 mt’u 1.486$/mt FOB’dan Çin’den yapıldı.

Brezilya’nın kalın levha ithalatı genellikle üretimi ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığı için yurt içinde üretilmeyen vasıflı çelik kalitelerinden oluşuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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