Brezilya’nın kalın levha ihracatı 2025’in Aralık ayında yükseldi

Brezilya’nın kalın levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 11.900 mt seviyesine kıyasla 30.700 mt oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 14.600 mt’luk kısmı 385$/mt FOB’dan Pakistan’a, 12.200 mt’luk kısmı 635$/mt FOB’dan Avrupa’ya, 3.500 mt’luk kısmı 653$/mt FOB’dan Güney Amerika’ya ve 400 mt’luk kısmı 661$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya yapıldı.

Aralık ayında Gerdau 27.400 mt kalın levha satarken, Usiminas 3.100 mt ve CSN 300 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Kasım ayında yaptığı 2.900 mt ithalata kıyasla Aralık ayında 3.700 mt kalın levha ithal etti. Bu ithalatın 2.400 mt’u 655$/mt FOB’dan Çin ve 1.300 mt’u Avrupa’dan yapıldı.