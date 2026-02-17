Brezilya’da kalın levha ihracatı 2026’nın Ocak ayında düşüş kaydetti

Brezilya’nın kalın levha ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 30.700 mt seviyesine kıyasla 16.500 mt oldu. Aralık ayında 14.500 mt kalın levha ithal eden Pakistan’ın bu ay Brezilya’dan alım yapmaması düşüşte etkili oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 16.200 mt’luk kısmı 681$/mt FOB’dan Güney Amerika’ya ve 300 mt’luk kısmı 704$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya yapıldı. Ocak ayında Gerdau 16.000 mt kalın levha satarken, ArcelorMittal 300 mt ve CSN 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi. Tüccarlar da düşük tonajlı satışlar yaptı.

Öte yandan Brezilya, Aralık ayında yaptığı 3.700 mt ithalata kıyasla Ocak ayında 1.200 mt kalın levha ithal etti. Bu ithalatın 700 mt’u 619$/mt FOB’dan Çin ve 500 mt’u 1.227$/mt FOB’dan Avrupa’dan yapıldı.