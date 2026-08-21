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Brezilya'nın kalın levha ihracatı ABD'ye satışların yeniden başlamasıyla Temmuz ayında arttı

Cuma, 21 Ağustos 2026 10:03:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği SECEX tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin kalın levha ihracatı Haziran ayında kaydedilen 13.100 mt seviyesinden Temmuz ayında 21.100 mt seviyesine yükselerek Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu artışta Haziran ayında sevkiyat yapılmayan ABD'ye satışların yeniden başlaması etkili oldu.

Temmuz ayında ABD'ye 704$/mt FOB seviyesinden 12.400 mt, İsviçre'ye 676$/mt FOB seviyesinden 7.000 mt ve Güney Amerika'ya 822$/mt FOB seviyesinden 1.700 mt kalın levha ihraç edildi. Üretici bazında Gerdau 19.800 mt, Usiminas 800 mt ve CSN 500 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya'nın kalın levha ithalatı Haziran ayında kaydedilen 42.300 mt seviyesinden Temmuz ayında 31.900 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde Avusturya'dan 857$/mt FOB seviyesinden 20.000 mt, Endonezya'dan 700$/mt FOB seviyesinden 10.700 mt, Çin'den 686$/mt FOB seviyesinden 600 mt ve Türkiye'den 651$/mt FOB seviyesinden 600 mt kalın levha ithal edildi.

Brezilya'nın kalın levha ithalatı genellikle ihtiyaç duyulan ölçeklerde yerel üretimi ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan özel çelik kalitelerinden oluşuyor.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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