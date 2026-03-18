Brezilya’da kalın levha ithalatı ve ihracatı 2026’nın Şubat ayında sertçe yükseldi

Brezilya’nın kalın levha ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 16.500 mt seviyesine kıyasla 27.000 mt oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 13.400 mt’luk kısmı 893$/mt FOB’dan Güney Amerika’ya, 8.200 mt’luk kısmı 616$/mt FOB’dan İsviçre’ye ve 5.400 mt’luk kısmı 573$/mt FOB’dan ABD’ye yapıldı.

Şubat ayında Gerdau 14.500 mt kalın levha satarken, Usiminas 11.500 mt, ArcelorMittal 700 mt ve CSN 300 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Ocak ayında yaptığı 1.200 mt ithalata kıyasla Şubat ayında 17.200 mt kalın levha ithal etti. Bu önemli artış, esas olarak genellikle Brezilya’da üretilmeyen özel kalite levhaları sınırlı miktarlarda tedarik eden Avusturya’dan yapılan daha yüksek ithalattan kaynaklandı.

Gümrük verilerine göre Şubat ayındaki ağır levha ithalatının yaklaşık %88’i Avusturya’dan (891$/mt FOB seviyesinden 15.100 mt) gerçekleşirken, kalan miktar Çin’den (816$/mt FOB seviyesinden 1.600 mt) ve Türkiye’den (603$/mt FOB seviyesinden 500 mt) tedarik edildi.