Brezilya’nın kalın levha ihracatı ve ithalatı Mart ayında sertçe düştü

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Mart ayında çoğunlukla sevkiyatların Nisan’a ertelenmesine bağlı olarak bir önceki ay kaydedilen 5.000 mt seviyesine kıyasla 700 mt oldu.
Mart ayında Güney Amerika ülkelerine 916$/mt FOB’dan 700 mt satış yapıldı.
Usiminas 926$/mt FOB’dan 500 mt, tüccarlar 1.003$/mt FOB’dan 100 mt ve ArcelorMittal ise 676$/mt FOB’dan 100 mt satış gerçekleştirdi.
Öte yandan Brezilya, Şubat ayında yaptığı 5.400 mt ithalata kıyasla Mart ayında 800 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 1.259$/mt FOB’dan 400 mt ile Avrupa ve 829$/mt FOB’dan 300 mt Çin olurken ABD ve Japonya’dan da küçük tonajlar alındı.