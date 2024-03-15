Brezilya’nın kalın levha ihracatı Şubat ayında da geriledi

Cuma, 15 Mart 2024 09:53:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 7.700 mt seviyesine kıyasla 5.000 mt oldu.

Şubat ayında 1.064$/mt FOB’dan ABD’ye 2.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 1.060$/mt FOB’dan 2.600 mt ve Angola’ya 1.351$/mt FOB’dan 100 mt satış yapıldı.

Usiminas 1.089$/mt FOB’dan 2.800 mt, Gerdau ise 1.019$/mt FOB’dan 2.100 mt satış yaparken CSN ve tüccarlar da küçük tonajlı bağlantılar yaptı.

Öte yandan Brezilya, Ocak ayında yaptığı 1.700 mt ithalata kıyasla Şubat ayında 5.400 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 1.172$/mt FOB’dan 3.800 mt ile Avrupa ve 1.500 mt’u 699$/mt FOB’dan Çin olmak üzere 1.600 mt ile Asya oldu.