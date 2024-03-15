﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Şubat ayında da geriledi

Cuma, 15 Mart 2024 09:53:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 7.700 mt seviyesine kıyasla 5.000 mt oldu.

Şubat ayında 1.064$/mt FOB’dan ABD’ye 2.300 mt, Güney Amerika ülkelerine 1.060$/mt FOB’dan 2.600 mt ve Angola’ya 1.351$/mt FOB’dan 100 mt satış yapıldı.

Usiminas 1.089$/mt FOB’dan 2.800 mt, Gerdau ise 1.019$/mt FOB’dan 2.100 mt satış yaparken CSN ve tüccarlar da küçük tonajlı bağlantılar yaptı.

Öte yandan Brezilya, Ocak ayında yaptığı 1.700 mt ithalata kıyasla Şubat ayında 5.400 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 1.172$/mt FOB’dan 3.800 mt ile Avrupa ve 1.500 mt’u 699$/mt FOB’dan Çin olmak üzere 1.600 mt ile Asya oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 11. Hafta, 2024

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart başında %4 arttı

14 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ocak ayında %30,2 arttı

14 Mar | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

13 Mar | Çelik Haberler

ABD spot piyasasında yerel levha fiyatları değişmedi

12 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları düşüş kaydetti

11 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 10. Hafta, 2024

07 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Hint JSW Steel SMS Group’tan yeni döküm ve haddeleme tesisi sipariş etti

07 Mar | Çelik Haberler

ABD spot piyasasında yerel levha fiyatları

07 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak ayında %3,6 yükseldi

07 Mar | Çelik Haberler