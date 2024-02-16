Brezilya’nın kalın levha ihracatı Ocak ayında düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 09:29:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı 2023’ün Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 28.500 mt seviyesine kıyasla 7.700 mt oldu.

Ocak ayında 346$/mt FOB’dan (piyasanın gerçek seviyesi değil) Pakistan’a 5.800 mt, Güney Amerika ülkelerine 1.266$/mt FOB’dan 1.800 mt ve Dominik Cumhuriyeti’ne küçük tonajlı satış yapıldı.

Usiminas 551$/mt FOB’dan 7.500 mt satış yaparken Gerdau, ArcelorMittal ve tüccarlar da küçük tonajlı bağlantılar yaptı.

Öte yandan Brezilya, Aralık ayında yaptığı 1.300 mt ithalata kıyasla Ocak ayında 1.700 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 813$/mt FOB’dan 1.000 mt ile Çin ve 1.639$/mt FOB’dan 700 mt ile Avrupa oldu.