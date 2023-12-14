Brezilya’nın kalın levha ihracatı Kasım ayında artış gösterdi

Perşembe, 14 Aralık 2023 09:34:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 18.900 mt seviyesine kıyasla 21.700 mt oldu.

Kasım ayında 1.265$/mt FOB’dan sadece Güney Amerika ülkelerine ihracat yapıldı. Yapılan ihracatın en büyük pay sahibi, 1.322$/mt FOB’dan Arjantin’e 19.900 mt kalın levha ihraç eden Usiminas oldu.

ArcelorMittal 598$/mt FOB’dan 1.500 mt ve Gerdau 802$/mt FOB’dan 200 mt ihracat yaptı. Geriye kalan tonaj ise CSN ve tüccarlar tarafından satıldı.

Öte yandan Brezilya, Ekim ayında yaptığı 2.600 mt ithalata kıyasla Kasım ayında 700 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 816$/mt FOB’dan 600 mt ile Çin ve 1.561$/mt FOB’dan 100 mt ile Güney Kore oldu.