Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Kasım ayında azaldı

Çarşamba, 10 Aralık 2025 10:26:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 21.000 mt seviyesine kıyasla 11.900 mt oldu.

Aynı ayda sevkiyatların 11.700 mt’luk kısmı 677$/mt FOB’dan Güney Amerika’ya ve 200 mt’luk kısmı 710$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya yapıldı.

Kasım ayında Usiminas 10.600 mt kalın levha satarken, Gerdau 1.100 mt ve CSN 200 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Ekim ayında yaptığı 1.400 mt ithalata kıyasla Kasım ayında 2.900 mt kalın levha ithal etti. Bu ithalatın 2.300 mt’u 563$/mt FOB’dan Çin ve 600 mt’u 1.225$/mt FOB’dan Avrupa’dan yapıldı.


