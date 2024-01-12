Brezilya’da çelik ithalatı çelik üreticilerini olumsuz etkiliyor

Cuma, 12 Ocak 2024 09:24:51 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre Gerdau’nun hisseleri 2024 yılının ilk iki haftasında %10 değer kaybederken CSN ve Usiminas’ın hisseleri de %9 değer kaybetti.

Analistlere göre bu zayıf performansın nedeni, Çin’den yapılan baskı ile Brezilya’nın Çin’den ithal ettiği tonajın ve bunların Brezilya iç piyasasındaki satışlarının yerel üreticilerin satışlarına zarar vermesi.

Brezilya’da Çin’den damping fiyatlarından ithal edilen çelik ürünlerinin 2024 yılında artacağı düşünülüyor. Yetkililerin Çin’den ithal ürünler için ithalat vergisini artırması gerekebilir.

Brezilya çelik kurumu IABr yetkililerden Çin’den ithal çelik ürünlerin tümü için %25 ithalat vergisi getirilmesini istiyor.