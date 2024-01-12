Brezilya’nın kalın levha ihracatı Aralık ayında tekrar artış gösterdi

Cuma, 12 Ocak 2024 09:10:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın kalın levha ihracatı 2023’ün Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 21.700 mt seviyesine kıyasla 28.500 mt oldu.

Aralık ayında 1.239$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine 27.000 mt, ABD’ye ise 1.055$/mt FOB’dan 1.500 mt ihracat yapıldı.

Usiminas 1.289$/mt FOB’dan 25.700 mt ve ArcelorMittal 593$/mt FOB’dan 2.400 mt ihracat yaptı. Tüccarlar ise 1.217$/mt FOB’dan 400 mt satış gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya, Kasım ayında yaptığı 700 mt ithalata kıyasla Aralık ayında 1.300 mt çelik levha ithal etti. İthalat yapılan bölgeler 1.041$/mt FOB’dan 700 mt ile Çin ve 1.669$/mt FOB’dan 600 mt ile Avrupa oldu.