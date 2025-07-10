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Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025'in Haziran ayında sertçe düştü

Perşembe, 10 Temmuz 2025 09:59:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen 20.500 mt’a kıyasla 10.500 mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında ABD’ye 662$/mt FOB’dan 6.600 mt, Güney Amerika ülkelerine 637$/mt FOB’dan 3.300 mt ve Kanada’ya 776$/mt FOB’dan 600 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 662$/mt FOB’dan 9.800 mt ve Gerdau 637$/mt FOB’dan 700 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 20.200 mt’a kıyasla 13.700 mt’u 521$/mt FOB’dan Çin, 8.000 mt’u 662$/mt FOB’dan Mısır ve 1.100 mt’u 979$/mt FOB’dan Avrupa çıkışlı olmak üzere toplam 22.800 mt filmaşin ithal etti.

Brezilya yılın ilk yarısında 127.600 mt filmaşin ihraç ederken, 2024’ün ilk yarısında 113.700 mt seviyesinde kaydedilmişti. Yılın ilk yarısında 113.700 mt filmaşin ithal eden Brezilya, 2024’ün ilk yarısında 93.400 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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