Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2025’te %8,3 yükseldi

Pazartesi, 12 Ocak 2026 10:06:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya geçtiğimiz yılın Aralık ayında dış piyasalara 37,61 milyon mt demir cevheri ve 2,63 milyon mt pelet satışı gerçekleştirdi. 2025’in Kasım ayında demir cevheri ve pelet ihracatı sırasıyla 33,12 milyon mt ve 1,34 milyon mt olmuştu.

Aynı ayda 28,20 milyon mt’u Çin’e olmak üzere Asya’ya 32,89 milyon mt, Orta Doğu’ya 1,98 milyon mt, Avrupa’ya 1,17 milyon mt, Afrika’ya 675.600 mt ve Meksika ile Arjantin’e daha düşük tonajlarda demir cevheri sevk edildi.

Pelet ihracatı ise Asya’ya 1,23 milyon mt, Afrika’ya 783.700 mt, Trinidad ve Tobago’ya 164.200 mt, Avrupa’ya 156.500 mt, ABD’ye 156.300 mt ve Arjantin’e 134.900 mt seviyelerinde yer aldı.

Brezilya 2025 yılının tamamında yıllık %8,3 artışla 392,6 milyon mt demir cevheri ihraç ederken, pelet ihracatı 2024 yılında kaydedilen 26,12 milyon mt’a kıyasla 23,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


