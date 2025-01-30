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Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2024’te %5 arttı

Perşembe, 30 Ocak 2025 10:13:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Banchero Costa, Brezilya’nın 2024’te %5 artışla 380,4 milyon mt demir cevheri ihraç ettiğini açıkladı.

Sevkiyatların büyük çoğunluğu 168 milyon mt ile kuzeydeki Ponta da Madeira limanından yapılırken, güneydoğudaki Sepetiba/Itaguai, Tubarão, Guaiba, Açu ve Ponta de Ubú limanlarından sırasıyla 74,7 milyon mt, 68,1 milyon mt, 35,6 milyon mt, 24,5 milyon mt ve 8,8 milyon mt sevkiyat gerçekleştirildi.

Brezilya çıkışlı demir cevheri ihracatının yapıldığı başlıca ülkeler arasında yıllık %7 artışla 272,5 milyon mt demir cevheri alan Çin başı çekti. Çin’i, %6,1 artışla 19,1 milyon mt ile Malezya, %1,3 artışla 17,1 milyon mt ile Avrupa, %6,9 düşüşle 10,6 milyon mt ile Japonya, %1,4 artışla 7,5 milyon mt ile Güney Kore ve %2,8 düşüşle 5,7 milyon mt ile Filipinler takip etti.

Umman’ın Brezilya çıkışlı demir cevheri ithalatı %30 artışla 12,8 milyon mt olurken, Bahreyn %7,5 düşüşle 10 milyon mt, Mısır %52,5 artışla 4,7 milyon mt ve Türkiye %17,5 düşüşle 4,3 milyon mt Brezilya çıkışlı demir cevheri ithal etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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