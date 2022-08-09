﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın çelik levha ihracatı Temmuz ayında arttı

Salı, 09 Ağustos 2022 09:24:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 5.700 mt’a kıyasla 7.100 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 300 mt’a kıyasla 12.400 mt oldu.

Söz konusu ayda çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 1.055$/mt FOB seviyesinden yapıldı. Usiminas 6.800 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 100 mt ve tüccarların 200 mt seviyelerinde yer aldı.

İhracat tonajının artmasına rağmen küçük tonajlı bağlantılar yapılması ülkede çelik levha arzındaki geçici sıkıntının devam ettiğini gösteriyor. Ülkenin çelik levha ihracatı önceki yıllarda aylık ortalama 10.000 mt’un üzerinde yer alıyordu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Usiminas ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları sabit

08 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %0,9 arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

Klöckner, Nucor’un yeni tesisine levha üretimi için yatırım yapıyor

05 Ağu | Çelik Haberler

ABD’de yerel çelik levha fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından sabit

05 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ithalatı Haziran ayında %28,1 arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz sonunda %7,3 düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz sonunda %0,8 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 31. Hafta

04 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel ve ithal levha teklifleri bir kez daha sertçe düştü

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Shagang Group Ağustos ayı için yerel orta kalınlıkta levha fiyatlarını 74$/mt düşürdü

02 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab