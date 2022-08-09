Brezilya’nın çelik levha ihracatı Temmuz ayında arttı

Salı, 09 Ağustos 2022 09:24:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 5.700 mt’a kıyasla 7.100 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 300 mt’a kıyasla 12.400 mt oldu.

Söz konusu ayda çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 1.055$/mt FOB seviyesinden yapıldı. Usiminas 6.800 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 100 mt ve tüccarların 200 mt seviyelerinde yer aldı.

İhracat tonajının artmasına rağmen küçük tonajlı bağlantılar yapılması ülkede çelik levha arzındaki geçici sıkıntının devam ettiğini gösteriyor. Ülkenin çelik levha ihracatı önceki yıllarda aylık ortalama 10.000 mt’un üzerinde yer alıyordu.