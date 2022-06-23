Brezilya’nın çelik levha ihracatı Mayıs ayında sertçe arttı

Perşembe, 23 Haziran 2022 09:25:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 3.700 mt’a kıyasla 23.300 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay yapılan küçük tonajlı alımlara kıyasla 21.600 mt oldu.

Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerine 916$/mt FOB’dan yapılan ihracat 14.000 mt ve Pakistan’a 570$/mt FOB’dan yapılan ihracat 9.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Gerdau’u 9.300 mt levha ihraç ederken, Usiminas’ın levha ihracatı 8.000 mt, ArcelorMittal’in 5.800 mt ve tüccarların 200 mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı ayda çelik levha ithalatı çoğunlukla Avrupa’dan yapıldı. Avrupa’dan 898$/mt FOB’dan yapılan ithalat 21.500 mt ve Çin’den 1.012$/mt FOB’dan yapılan ithalat ise 100 mt seviyelerinde kaydedildi.

Usiminas ve Gerdau kalın levha, ArcelorMittal ise rulo levha üretimi yapıyor.

Brezilya Distribütörler Birliği Başkanı Carlos Loureiro, ülkede çelik levha arzında geçici bir sıkıntı olduğunu ve bu süre zarfında fiyatların artacağını söyledi.

Loureiro ayrıca Usiminas’ın Cubatao tesisinde faaliyet göstermeyen bir levha hattının bulunduğunu ve şirketin bu hattı üç, dört aylık süre içerisinde yeniden devreye alarak ülkedeki arz-talep dengesini yeniden sağlayabileceğini ekledi.