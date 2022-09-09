Brezilya’nın çelik levha ihracatı Ağustos ayında artış kaydetti

Cuma, 09 Eylül 2022 09:12:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 7.100 mt’a kıyasla 32.100 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 300 mt’a kıyasla 25.800 mt oldu.

Söz konusu ayda, Belçika’ya ihraç edilen 400 mt hariç çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 996$/mt FOB seviyesinden yapıldı.

Usiminas 28.100 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 3.700 mt ve tüccarların 300 mt seviyelerinde yer aldı.

25.200 mt’u 799$/mt FOB’dan Avusturya’dan yapılmak üzere Avrupa’dan yapılan çelik levha ithalatı 25.600 mt seviyesinde yer aldı ve Çin ile Japonya’dan da küçük tonajlı alımlar yapıldı.