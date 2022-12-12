Brezilya’nın çelik levha ihracatı Kasım ayında yükseldi

Pazartesi, 12 Aralık 2022 10:27:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 9.700 mt’a kıyasla 12.600 mt seviyesine yükselirken, çelik levha ithalatı bir önceki ay kaydedilen 26.000 mt’a kıyasla 8.700 mt oldu.

Söz konusu ayda Asya’ya sevk edilen küçük tonajlar dışında çelik levha ihracatı yalnızca Güney Amerika ülkelerine ortalama 1.643$/mt FOB seviyesinden yapıldı.

Usiminas 11.400 mt’u 1.723$/mt FOB’dan Arjantin’e olmak üzere toplam 11.900 mt levha ihraç ederken, ArcelorMittal’in ihracatı 500 mt ve tüccarlarınki 200 mt seviyelerinde yer aldı.

Avrupa’dan 864$/mt FOB’dan yapılan ithalat 8.300 ve Asya’dan 1.608$/mt FOB’dan yapılan ithalat 400 mt seviyelerinde yer aldı.