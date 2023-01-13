Brezilya’nın çelik levha ihracatı Aralık ayında yeniden arttı

Cuma, 13 Ocak 2023 09:21:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın çelik levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 12.600 mt’a ve Ekim ayında kaydedilen 9.700 mt’a kıyasla 18.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Güney Amerika’ya 1.494$/mt FOB’dan 14.800 mt ve Pakistan’a 377$/mt FOB’dan 3.200 mt sevkiyat yapıldı. Pakistan’a satış yapılan seviyenin piyasa fiyatı olmadığı belirtildi.

Usiminas 11.500 mt çelik levhayı 1.699$/mt FOB’dan ihraç ederken, ArcelorMittal 618$/mt FOB’dan 1.200 mt ve tüccarlar 1.097$/mt FOB’dan 200 mt satış gerçekleştirdi.

Öte yandan ülkenin çelik levha ithalatı Kasım ayında kaydedilen 8.700 mt’a kıyasla 15.200 mt seviyesine yükseldi.

Avusturya’dan 936$/mt FOB’dan yapılan ithalat 14.400, diğer Avrupa ülkelerinden 2.925$/mt FOB’dan yapılan ithalat 600 mt ve Çin’den 841$/mt FOB’dan yapılan ithalat ise 200 mt seviyelerinde yer aldı.