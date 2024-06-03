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Brezilya’nın çelik ithalatı ihracatını geçmeye devam etti

Pazartesi, 03 Haziran 2024 10:06:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya, 2024’ün ilk dört ayında 1,82 milyar $ gelir ile 2,64 milyon mt çelik ihracatı yaparken 1 milyar $ değerinde 1,35 milyon mt çelik ithal etti.

2023 yılında ülke 2,38 milyar $ değerinde 3,19 milyon mt ihracat ve 870,9 milyon $ değerinde 1,90 milyon mt ithalat gerçekleştirmişti.

Bahsi geçen iki dönemde de Brezilya’nın ihracatı ithalatını geçerken slab ithalatı ve ihracatı çıkarıldığında 2024’ün ilk dört ayında yapılan ihracat ve ithalat sırasıyla 602.400 mt ve 1,14 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Bu ihracat ve ithalatın değeri ise sırasıyla 509,0 milyon $ ve 809,8 milyon $ olarak kaydedildi.

2023 yılının aynı dönemde slab hariç ihracatın tonajı ve değeri 831.086 mt ve 793,3 milyon $ olurken 786,2 milyon $ değerinde 853.500 mt çelik ithal edildi.

Dünyanın en büyük dokuzuncu çelik üreticisi olan Brezilya’nın gösterdiği zayıf ihracat performansı, yerel fiyatların yüksek olmasından, dolayısıyla yerel satışlara kıyasla ihracatta daha az kâr marjı elde edilmesinden kaynaklanıyor.

Brezilya’da slab piyasası olmaması ve ülkenin slab üretim kapasitesinin haddeleme kapasitesinden daha fazla olması nedeniyle bu durum slab için geçerli değil.


Etiketler: Uzun Ürünler Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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