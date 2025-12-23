 |  Giriş 
Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2025’in Kasım ayında geriledi

Salı, 23 Aralık 2025 09:46:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Kasım ayında 152,87 milyon $ değerinde 209.929 mt nihai mamul ihraç ederken, 220,65 milyon $ değerinde 323.843 mt ithalat yaptı. Ekim ayında 111,24 milyon $ değerinde 159.592 mt ihracat ve 215,48 milyon $ değerinde 313.148 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 153.555 mt’dan 113.913 mt’a geriledi.

Dolar bazında ise Ekim ayında kaydedilen 104,24 milyon $’a kıyasla 67,78 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Kasım ayında en fazla ihraç edilen ürünler inşaat demiri, sıcak rulo sac, kaplamalı sac, soğuk rulo sac, filmaşin ve ağır profil olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %24, %23, %17, %17, %10 ve %7 seviyelerinde kaydedildi. Kasım ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %52 pay ile kaplamalı sac, %23 pay ile sıcak rulo sac, %10 pay ile soğuk rulo sac ve %5 pay ile çelik tel olarak kaydedildi.


