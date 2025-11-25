 |  Giriş 
Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025’in Ekim ayında sertçe yükseldi

Salı, 25 Kasım 2025 10:12:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Ekim ayında 111,24 milyon $ değerinde 159.592 mt nihai mamul ihraç ederken, 215,48 milyon $ değerinde 313.148 mt ithalat yaptı. Eylül ayında 104,10 milyon $ değerinde 140.859 mt ihracat ve 176,28 milyon $ değerinde 252.822 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 111.692 mt’dan 153.555 mt’a geriledi.

Dolar bazında ise Eylül ayında kaydedilen 72,17 milyon $’a kıyasla 104,24 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Eylül ayında en fazla ihraç edilen ürünler sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, kaplamalı sac ve inşaat demiri olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %45, %15, %11 ve %10 seviyelerinde kaydedildi. Ekim ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %61 pay ile kaplamalı sac, %11 pay ile inşaat demiri, %8 pay ile filmaşin ve %7 pay ile soğuk rulo sac olarak kaydedildi.


