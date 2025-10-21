Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025’in Eylül ayında hafifçe düşerken, ihracatı yükseldi

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Eylül ayında 104,10 milyon $ değerinde 140.859 mt nihai mamul ihraç ederken, 176,28 milyon $ değerinde 252.822 mt ithalat yaptı. Ağustos ayında 71,18 milyon $ değerinde 87.919 mt ihracat ve 184,26 milyon $ değerinde 254.825 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 166.905 mt’dan 111.962 mt’a geriledi.

Dolar bazında ise Ağustos ayında kaydedilen 113,08 milyon $’a kıyasla 72,17 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Eylül ayında en fazla ihraç edilen ürünler filmaşin, sıcak rulo sac, inşaat demiri ve kaplamalı sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %23, %23, %14 ve %11 seviyelerinde kaydedildi. Eylül ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %47 pay ile kaplamalı sac, %31 pay ile sıcak rulo sac, %6 pay ile inşaat demiri ve %5 pay ile soğuk rulo sac olarak kaydedildi.