 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025’in Eylül ayında hafifçe düşerken, ihracatı yükseldi

Salı, 21 Ekim 2025 10:50:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Eylül ayında 104,10 milyon $ değerinde 140.859 mt nihai mamul ihraç ederken, 176,28 milyon $ değerinde 252.822 mt ithalat yaptı. Ağustos ayında 71,18 milyon $ değerinde 87.919 mt ihracat ve 184,26 milyon $ değerinde 254.825 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 166.905 mt’dan 111.962 mt’a geriledi.

Dolar bazında ise Ağustos ayında kaydedilen 113,08 milyon $’a kıyasla 72,17 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Eylül ayında en fazla ihraç edilen ürünler filmaşin, sıcak rulo sac, inşaat demiri ve kaplamalı sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %23, %23, %14 ve %11 seviyelerinde kaydedildi. Eylül ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %47 pay ile kaplamalı sac, %31 pay ile sıcak rulo sac, %6 pay ile inşaat demiri ve %5 pay ile soğuk rulo sac olarak kaydedildi.


Etiketler: Yassı Ürünler Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ekim 2025

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Ekim 2025

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Ekim 2025

17 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Ekim 2025

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ekim 2025

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2025

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ekim 2025

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları 2025’in Ocak-Eylül döneminde yükseldi

10 Eki | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Ekim 2025

10 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Ekim 2025

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis