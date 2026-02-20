Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2026’nın Ocak ayında azaldı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya bu yılın Ocak ayında 208,67 milyon $ değerinde 301.210 mt nihai mamul ihraç ederken, 238,63 milyon $ değerinde 322.806 mt ithalat yaptı. Aralık ayında 99,64 milyon $ değerinde 156.937 mt ihracat ve 172,92 milyon $ değerinde 237.983 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 81.046 mt’dan 21.596 mt’a gerilerken, dolar bazında Aralık ayında kaydedilen 72,65 milyon $’a kıyasla 29,96 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Aralık ayında en fazla ihraç edilen ürünler sıcak rulo sac, filmaşin, inşaat demiri ve kaplamalı sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %36, %22, %18 ve %17 seviyelerinde kaydedildi. Aralık ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %65 pay ile kaplamalı sac, %11 pay ile sıcak rulo sac, %9 pay ile soğuk rulo sac ve %6 pay ile çelik tel olarak kaydedildi.