Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2025’in Aralık ayında tonaj olarak azalırken, değer olarak yükseldi

Pazartesi, 26 Ocak 2026 10:01:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya geçtiğimiz yılın Aralık ayında 98,64 milyon $ değerinde 156.937 mt nihai mamul ihraç ederken, 172,29 milyon $ değerinde 237.983 mt ithalat yaptı. Kasım ayında 152,87 milyon $ değerinde 209.929 mt ihracat ve 220,65 milyon $ değerinde 323.843 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 113.913 mt’dan 81.046 mt’a gerilerken, dolar bazında Kasım ayında kaydedilen 67,78 milyon $’a kıyasla 72,65 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Aralık ayında en fazla ihraç edilen ürünler sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %52, %20 ve %14 seviyelerinde kaydedildi. Aralık ayında en fazla ithal edilen ürünler ise %50 pay ile kaplamalı sac, %22 pay ile sıcak rulo sac, %8 pay ile soğuk rulo sac ve %8 pay ile çelik tel olarak kaydedildi.


