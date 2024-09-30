Brezilya’nın çelik ithalatı Ağustos ayında yükseldi

Brezilya Ağustos ayında 84,5 milyon $ değerinde 101.800 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 281,7 milyon $ değerinde 384.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında 139,4 milyon $ gelirle 171.100 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 230,6 milyon $ değerinde 287.300 mt’luk ithalat yapılmıştı.

Yılın ilk sekiz ayında ülkenin ihracatı 1,06 milyon mt olurken bu ihracatın değeri 918,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Brezilya aynı dönemde 1,85 milyar $ değerinde 2,37 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Ağustos ayında yapılan ithalatının %39’unu kaplamalı yassı mamuller oluştururken sıcak haddelenmiş mamuller ihracatın %44’ünü meydana getirdi.

İthalat kotası ve bazı ürünlere uygulanan ithalat vergisinin artırılması gibi uygulamalara bağlı olarak Brezilya’nın nihai mamul ihracatının sene sonunda ithalatını geçmesi bekleniyor.

Yarı mamuller de dahil edildiğinde ülkenin çelik ihracatı Ağustos ayında ithalatından %25 daha fazla oldu.