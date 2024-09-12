Brezilyalı Vale karbon yakalama teknolojisi geliştiricisi Mantel’e yatırım yaptı

Vale, Vale Ventures birimi üzerinden ABD merkezli karbon yakalama teknolojisi startup’ı Mantel’e yatırım yaptığını duyurdu. Vale, bu yatırımla ağır sanayi sektörlerinde karbondan arındırma faaliyetlerine katkı sağlayabilecek olan şirketi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu, 2022 yılında yaklaşık 100 milyon $’lık sermayeyi madencilik ve çelik sektörünü ilerletecek yatırımlar yapmak için ayırmış olan Vale Ventures’ın gerçekleştirdiği üçüncü yatırım.

Mantel, aldığı yatırımı yıllık 1.800 mt karbon yakalama kapasitesine sahip ve yüksek ısılı karbon yakalama sistemlerinin ticari ölçekte çalışmasını sağlayacak bir deneme tesisi kurmak için kullanacak. Şirket, laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği testlerde günlük yarım metrik ton karbon yakalamayı başardı.

Mantel’in geliştirdiği sistem, emisyon kaynağında ortaya çıkan karbonu yakalama özelliğine sahip tek yüksek ısılı sıvı malzeme olan erimiş borat kullanıyor. Böylelikle yakalama maliyetleri geleneksel karbon yakalama yöntemlerinin yarısından daha azına indiriliyor.

Vale Ventures yaptığı açıklamada, “Mantel’in karbon yakalama teknolojisi hayata geçtiğinde doğal gaz kullanan doğrudan indirgeme yöntemiyle bile yapılan demir ve çelik üretimi karbondan tamamen arındırılabilir,” ifadelerini kullandı.