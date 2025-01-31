Gerdau madencilik faaliyetlerinde biyoyakıt kullanımını test edecek

Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Minas Gerais eyaletindeki madencilik faaliyetlerinde biyoyakıt kullanım seçeneğini araştırmak üzere yerel enerji üreticisi Be8 ile iş birliği yapacak.

Tarafların dizel yakıtın yerine kullanmak ve Gerdau’nun karbon emisyonlarını daha da düşürmek amacıyla Be8’in Brezilya enerji piyasasına yeni sürdüğü BeVant® biyoyakıtını Gerdau’nun jeneratörleri ve araç filosunda test edeceği ifade edildi.

Bununla birlikte söz konusu biyoyakıtın büyük ölçekli oto parça tedarikçileri, dizel motor imalatçıları, jeneratör üreticileri ve inşaat ile tarım sektörlerindeki diğer şirketlerin de onayını aldığı bildirildi.