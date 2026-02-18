Brezilya ulusal karbon piyasasını 2030’a kadar aşamalı olarak devreye alacak

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına (MDIC) göre yakın zaman önce başkent Brasília’da düzenlenen bir çalıştayda, endüstriyel karbonsuzlaşma ile rekabet gücü artışının eş zamanlı ilerlemesini sağlamak için koordineli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Maliye Bakanlığına bağlı Karbon Piyasası Olağanüstü Sekreterliği, Ulusal Sanayi Konfederasyonu ve enerji yoğun sektörleri temsil eden konsorsiyumun katkısıyla düzenlenen etkinlik, ülkenin düzenlenmiş karbon piyasasının uygulanmasına yönelik sektör bazlı görüşmelerin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

SBCE kapsamında yasal çerçeve oluşturuldu

MDIC Yeşil Ekonomi, Karbonsuzlaşma ve Biyoendüstri Sekreteri Júlia Cruz, kamu kurumları ve sanayi paydaşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bakanlığın, enerji yoğun sektörlerle diyaloğu sürdürmek ve Brezilya Sera Gazı Emisyon Ticaret Sistemi (SBCE) için teknik girdileri toplamakla sorumlu olduğunu belirtti.

SBCE’nin yasal çerçevesinin, 15.042/2024 sayılı yasa kapsamında oluşturulduğu aktarıldı. Ayrıca yeni sistemin, sanayi ve tarım sektörleri için emisyon azaltım hedefleri getireceği ve emisyon üst sınırlarının ileride hazırlanacak Ulusal Tahsisat Planı kapsamında belirleneceği ifade edildi.

Karbon fiyatı verimlilik ve temiz yatırımları teşvik edecek

SBCE’nin yüksek miktarda karbon salımı yapan sektörler için emisyon üst sınırlarını belirleyen düzenlenmiş bir karbon piyasası olarak işleyeceğine dikkat çekildi. Karbon fiyatı getirilmesiyle birlikte temiz teknolojilerin yaygınlaşmasının, sanayi verimliliğinin artırılmasının, kirliliğin azaltılmasının ve Brezilya’nın Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerinin desteklenmesinin hedeflendiği paylaşıldı.

Karbon piyasasının aynı zamanda ülkenin 2050 yılı karbon nötr hedefini içeren Ekolojik Dönüşüm Planı’nın bir parçası olduğu ve bu çerçevede yenilenebilir enerji ve düşük emisyonlu teknolojilere yatırım çekilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Ayrıca sistemin temel bileşenlerinden birinin izleme, raporlama ve doğrulama çerçevesi olacağı aktarıldı. Böylelikle emisyonların ölçülmesi, raporlanması ve bağımsız şekilde doğrulanmasına yönelik kuralların belirlenerek şeffaflık ve hukuki güvence sağlanmasının planlandığının altı çizildi.

2030’a kadar beş aşamalı uygulama takvimi

SBCE’nin 2030 yılına kadar beş aşamada devreye alınacağı ifade edildi. 2025-26 dönemini kapsayan ilk aşamada düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına odaklanılacağı ve 2027’de başlayacak ikinci aşamada ise operasyonel emisyon raporlama araçlarının devreye gireceği kaydedildi.

2028-30 dönemini kapsayan üçüncü ve dördüncü aşamalarda zorunlu izleme planları ve emisyon raporlamasının uygulanacağı ve ardından ilk Ulusal Tahsisat Planı’nın yürürlüğe gireceği dile getirildi. Son aşamada ise sistemin tamamen devreye alınacağı ve Brezilya’nın 2050 yılı karbon nötr hedefiyle uyumlu hale getirileceği vurgulandı.