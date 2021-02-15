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Brezilyalı Usiminas’ın kârı dördüncü çeyrekte yükseldi

Pazartesi, 15 Şubat 2021 11:39:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı çelik üreticisi Usiminas, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %613 artışla 1,91 milyar BRL (355,7 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net gelirleri yıllık bazda %41 artışla 5,47 milyar BRL (1,01 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, bu gelirin çeyreklik bazda kaydettiği en yüksek seviye olduğunu söyledi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, Usiminas’ın çelik satış hacmi yıllık bazda %12 artışla 1,13 milyon mt oldu. Aynı dönemde şirketin demir cevheri satış hacmi ise yıllık bazda %9 düşüşle 2,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte şirketin AVFÖK’ü yıllık %243 artışla 1,60 milyar BRL (298,9 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK marjı ise, 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen %12’ye kıyasla %29 oldu.

1$ = 5,37 BRL (12 Şubat)


Etiketler: mali sonuçlar  Brezilya  Usiminas  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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