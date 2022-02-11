Brezilyalı şirketler barajlarını vaktinde devre dışı bırakamayabilir

Cuma, 11 Şubat 2022 10:45:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaletinde yer alan demir cevheri atık barajlarının vaktinde devre dışı bırakılamayabileceği öğrenildi.

Minas Gerais Sanayi Federasyonu (FIEMG) tarafından hazırlanan bir raporda, günde 1.000 kamyon kullandıkları göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin barajlardaki atıkların tamamını çıkarmalarının 50 yıldan fazla süreceği gerekçesiyle eyalet yönetimi tarafından barajların devre dışı bırakılması için belirlenen son tarihe riayet edilemeyeceği ifade edildi.

Brezilya’da çökmesi sonucu 270 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Brumadinho gibi 48 adet akış yönünün tersine kurulmuş baraj bulunuyor. FIEMG 25 Şubat tarihine kadar 18 barajın devre dışı bırakılmasını bekliyor. Yönetmelik uyarınca, barajlarını tanınan mühlet içerisinde devre dışı bırakmayan şirketlerin ruhsatlarına el koyulabileceği belirtiliyor.