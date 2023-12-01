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Brezilya’daki yeni proje kalın levha talebini artırdı

Cuma, 01 Aralık 2023 09:35:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor’un Brezilya birimi, Campos petrol havzasında tuz katmanı altından petrol çıkarmak için geliştirilen Raia projesini yürütmesi için İtalyan şirket Saipem’i kiraladı.

Proje dahilinde Campos havzasını Rio de Janeiro eyaletine bağlı Macaé şehrinin Cabiúnas terminaline bağlayacak 200 km’lik bir doğal gaz boru hattı inşa edilecek.

Boru hattı inşaatının gerektirdiği kaynaklı boruyu üretmek için yaklaşık 85.000 mt kalın levhaya ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor.

Brezilya’da bahsedilen proje dışında, 2026’da tamamlanması beklenen beş aynı doğal gaz boru hattı için 290.000 mt kalın levha kullanılacak.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika 

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