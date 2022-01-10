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Brezilya’da yer alan 10 adet demir cevheri barajı yüksek risk taşıyor

Pazartesi, 10 Ocak 2022 09:58:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu (ANM) tarafından yapılan açıklamada, ülkede yer alan 10 adet demir cevheri barajının 2. ve 3. seviye risk taşıdığı belirtildi.

Barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın her an çökebileceği anlamına geliyor.

ANM, yerel madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’ye ait üç adet demir cevheri barajının 3. seviye risk taşıdığını da ekledi.

Geçtiğimiz yıl, Vale, 2025 yılına kadar tüm barajlarının güvenli hale gelmesini beklediğini duyurmuştu.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Vale  Brezilya  |  benzer haberler »


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