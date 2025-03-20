Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Şubat’ta aylık bazda yükseldi

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 175.500 adede kıyasla ve yıllık %14,6 artışla 217.400 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %8 ve yıllık %11,6 artışla 185.000 adet olurken, ihracat aylık %67,4 ve yıllık %56,4 artışla 48.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, bahsi geçen ayda görülen üretim adedinin 2019’dan beri görülen en yüksek seviye olduğunu ve ihracat tonajının artmasıyla Arjantin’e yapılan satışların arttığını ifade etti.

Leite, çoğunlukla Çin çıkışlı elektrikli araçlardan oluşan ithalatın yüksek seviyelerde yer almasının yerel üretimi olumsuz etkilediğini ve tüm menşelere %35 ithalat vergisi getirilmesi gerektiğini söyledi.

Anfavea, 2025 yılı için motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adede, iç piyasa satışlarının %6,3 artışla 2,80 milyon adede ve ihracatının %7,4 artışla 428.000 adede çıkacağını tahmin ediyor.