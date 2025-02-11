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Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Ocak’ta aylık bazda azaldı

Salı, 11 Şubat 2025 10:00:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 190.100 adede kıyasla ve yıllık %15,1 artışla 175.500 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %33,5 düşüş ve yıllık %6 artışla 171.200 adet olurken, ihracat aylık %8,5 düşüş ve yıllık %52,3 artışla 28.700 adet seviyesinde kaydedildi. 

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, Aralık ayına kıyasla düşüş görülmesine rağmen yıllık bazda 2021 yılının Ocak ayından beri en yüksek yıllık artışın görülmesinden memnun. Bununla birlikte Ocak ayında yüksek üretim seviyelerini koruyan şirketlerin işçi alımı da arttı.

Anfavea, 2025 yılı için motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adede, iç piyasa satışlarının %6,3 artışla 2,80 milyon adede ve ihracatının %7,4 artışla 428.000 adede çıkacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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