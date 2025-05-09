Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Nisan’da %2,8 artış kaydetti

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %20,1 düşüş ve yıllık %2,8 artışla 228.100 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %6,7 artış ve yıllık %5,5 düşüşle 208.700 adet olurken, ihracat aylık %18,9 ve yıllık %69,3 artışla 46.300 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea’nın yeni başkanı Igor Calvet, ihracattaki toparlanmaya, yüksek istihdam seviyesine ve yeni yatırımlara sektör için pozitif göstergeler olarak dikkat çekti. Ancak aşırı ithalatın yerel satışları düşürdüğü konusunda uyarı yaparak yabancı üreticileri ithalat vergilerinin düşürülmesini istedikleri için eleştirdi.