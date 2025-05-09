 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Nisan’da %2,8 artış kaydetti

Cuma, 09 Mayıs 2025 10:20:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %20,1 düşüş ve yıllık %2,8 artışla 228.100 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %6,7 artış ve yıllık %5,5 düşüşle 208.700 adet olurken, ihracat aylık %18,9 ve yıllık %69,3 artışla 46.300 adet seviyesinde kaydedildi. 

Anfavea’nın yeni başkanı Igor Calvet, ihracattaki toparlanmaya, yüksek istihdam seviyesine ve yeni yatırımlara sektör için pozitif göstergeler olarak dikkat çekti. Ancak aşırı ithalatın yerel satışları düşürdüğü konusunda uyarı yaparak yabancı üreticileri ithalat vergilerinin düşürülmesini istedikleri için eleştirdi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Mart’ta aylık bazda geriledi

09 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Şubat’ta aylık bazda yükseldi

20 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Ocak’ta aylık bazda azaldı

11 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Aralık ayında geriledi

16 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında düştü

13 Ara | Çelik Haberler

BMW Brezilya’ya 200 milyon $’lık yatırım yapacak

08 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Eylül ayında geriledi

08 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ağustos ayında yükseldi

06 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Temmuz ayında arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Haziran ayında yükseldi

05 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis