Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Mart’ta aylık bazda geriledi

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 217.400 adede kıyasla ve yıllık %2,9 düşüşle 190.000 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %5,7 ve yıllık %4,2 artışla 195.500 adet olurken, ihracat aylık %19 düşüş ve yıllık %10 artışla 38.900 adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, iç piyasa satışlarının büyük bir kısmını şu anda vergi uygulanmayan Çin’den ithal elektrikli araçlar oluşturduğu için kaygılandığını ifade etti.

Leite, bu araçlara geleneksel araçlarda olduğu gibi %35 ithalat vergisi getirilmesi gerektiğini söyledi.

Anfavea, 2025 yılı için motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adede, iç piyasa satışlarının %6,3 artışla 2,80 milyon adede ve ihracatının %7,4 artışla 428.000 adede çıkacağını tahmin ediyor.