 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Mart’ta aylık bazda geriledi

Çarşamba, 09 Nisan 2025 11:10:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 217.400 adede kıyasla ve yıllık %2,9 düşüşle 190.000 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %5,7 ve yıllık %4,2 artışla 195.500 adet olurken, ihracat aylık %19 düşüş ve yıllık %10 artışla 38.900 adet seviyesinde kaydedildi. 

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, iç piyasa satışlarının büyük bir kısmını şu anda vergi uygulanmayan Çin’den ithal elektrikli araçlar oluşturduğu için kaygılandığını ifade etti.

Leite, bu araçlara geleneksel araçlarda olduğu gibi %35 ithalat vergisi getirilmesi gerektiğini söyledi.

Anfavea, 2025 yılı için motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adede, iç piyasa satışlarının %6,3 artışla 2,80 milyon adede ve ihracatının %7,4 artışla 428.000 adede çıkacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Şubat’ta aylık bazda yükseldi

20 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Ocak’ta aylık bazda azaldı

11 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Aralık ayında geriledi

16 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında düştü

13 Ara | Çelik Haberler

BMW Brezilya’ya 200 milyon $’lık yatırım yapacak

08 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Eylül ayında geriledi

08 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ağustos ayında yükseldi

06 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Temmuz ayında arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Haziran ayında yükseldi

05 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Mayıs ayında azaldı

10 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis