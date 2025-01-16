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Brezilya’da motorlu taşıt üretimi Aralık ayında geriledi

Perşembe, 16 Ocak 2025 10:02:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 236.100 adede kıyasla ve yıllık %10,8 artışla 190.100 adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %1,6 ve yıllık %3,6 artışla 257.400 adet olurken, ihracat aylık %20,3 düşüş ve yıllık %22,1 artışla 31.400 adet seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında üretim %9,7 artışla 2,55 milyon adet, iç piyasaya yapılan satışlar %14,1 artışla 2,63 milyon adet ve ihracat %1,3 düşüşle 298.500 adet seviyelerinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcos de Lima Leite, 2024 yılında 14,2 milyon adet seviyesinde kaydedilerek tarihsel bir rekor kıran yeni ve ikinci el binek araç satışlarının belirleyici olduğunu ifade etti. Leite, sürekli olarak daha iyi kredi imkanlarıyla desteklenen binek araçlar için büyük bir talep olduğunu düşünüyor. Koşulların daha da iyileşmesi durumunda yeni araç satışlarının artması bekleniyor.

Anfavea, 2025 yılı için motorlu taşıt üretiminin %7,8 artışla 2,75 milyon adede, iç piyasa satışlarının %6,3 artışla 2,80 milyon adede ve ihracatının %7,4 artışla 428.000 adede çıkacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv 

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